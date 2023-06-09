İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Öne Çıkanlar
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Son Haberler
Rüyada açılış görmek ne demek? Rüyada açılış görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada açılış görmek ne demek? Rüyada açılış görmek ne anlama geliyor?
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma Spor
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma
Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok Güncel
Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok
İletişim aracı değil tümör silahı Sağlık
İletişim aracı değil tümör silahı
Seyir halindeki taksiden atladı. Alkollü turist midibüsün altında kaldı Güncel
Seyir halindeki taksiden atladı. Alkollü turist midibüsün altında kaldı
Bebekleri isilikten nasıl koruruz Sağlık
Bebekleri isilikten nasıl koruruz
İşte cildi güzelleştiren o meyve Şifalı Bitkiler
İşte cildi güzelleştiren o meyve