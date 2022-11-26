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FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada

İstanbul'da askeri okullar ve polis okullarına öğrenci hazırlayan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:40
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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada

FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, 1999 yılından beri irtibatlı olduğu terör örgütünde sözde "Serdoktor" olan, askeri ve polis okullarına öğrenci hazırlayan ve askeri sınav sorularını örgüt mensuplarına veren M.A'nın da olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin söz konusu okullara girmek için düzenlenen yazılı sınavı geçip mülakata girecek öğrencilerle prova yaptıkları, sağlık için kayıt sistemi olmadan hastanelerde öğrencileri sağlık taramasına soktukları, erkek öğrencilere varikosel ve kulak zarı dikme ameliyatı ile çene yapısı askeriyeye girişe uygun olmayan bir öğrenciye çene ameliyatı yaptırdıkları tespit edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.

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