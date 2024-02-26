İstanbul'da FETÖ ve PKK operasyonu

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantılı suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütü bağlantılı suçlardan yakalama kararı bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör suçları çerçevesinde firari durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, bylock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olan 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.