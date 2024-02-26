İstanbul'da FETÖ ve PKK operasyonu

Kaynak: ANKA
İstanbul'da FETÖ ve PKK operasyonu
İstanbul'da terör suçlarından arananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantılı suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütü bağlantılı suçlardan yakalama kararı bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör suçları çerçevesinde firari durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, bylock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olan 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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