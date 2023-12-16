İstanbul’da fırtına faciası. Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: DHA
İstanbul’da fırtına faciası. Ağaç otomobilin üzerine devrildi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve sağanak yağış tüm şehri etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrilirken, akşam saatlerinde artan yağış ve fırtınanın etkisi ile trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, Bakırköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

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YAĞIŞ VE FIRTINA TRAFİĞE YOL AÇTI

Olay anında şans eseri yaralanan olmazken devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hafta sonu dışarı çıkan veya işinden evine dönmek isteyen vatandaşlar ise İstanbul trafiğiyle karşı karşıya kaldı. Yağış ve fırtına trafikte metrelerce uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu.

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