İstanbul’da fırtına faciası. Ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, Bakırköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

YAĞIŞ VE FIRTINA TRAFİĞE YOL AÇTI

Olay anında şans eseri yaralanan olmazken devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hafta sonu dışarı çıkan veya işinden evine dönmek isteyen vatandaşlar ise İstanbul trafiğiyle karşı karşıya kaldı. Yağış ve fırtına trafikte metrelerce uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu.



