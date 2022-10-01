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İstanbul’da pahalılık son 24 yılın zirvesine çıktı. Fiyatlar yüzde 107 arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107,42 oranında arttı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:48
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İstanbul'da fiyatlar yüzde 107 arttı. Pahalılık son 24 yılın zirvesine çıktı

İstanbul’da pahalılık son 24 yılın zirvesine çıktı. Fiyatlar yüzde 107 arttı
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2022 Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.

Eylül 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarında yüzde 53,23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9,54 ve giyim harcamalarında yüzde 8,63 artış gözlendi.

EN ÇOK ARTIŞ ENERJİDE

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,37, konut harcamalarında yüzde 6,43, gıda harcamalarında yüzde 3,64 artış yaşandı.Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -0,78 azalış izlendi.

Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2 artış ve madenler grubunda yüzde -1,98, azalış izlendi.

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