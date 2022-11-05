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TÜİK doğruysa bu etkiler ne

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık bazda enflasyonu yüzde 85,51 olarak açıkladı. Bu orana isyan eden vatandaşlar "Pazarda markette enflasyon TÜİK'in en az 2 katından daha yüksek. TÜİK nereden fiyat alıyorsa açıklasın biz de oradan alış veriş yapılım" dediler.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:01
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Türkiye İstatistik Kurumu'na vatandaşlar isyan ediyor. TÜİK doğruysa bu etkiler ne

TÜİK doğruysa bu etkiler ne
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Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, yüzde 85.51 ile yıllık bazda 24 yılın zirvesini gören TÜİK'in ekim enflasyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. 

Raporda, ekim enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiğini açıkladı. Buna gere geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede gerçekleşti. 

Sebze giderlerindeki artışı yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi. 
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,62 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 9,40 ile erkek giyim, yüzde 9,11 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, yüzde 7,17 ile su (şebeke suyu), yüzde 6,03 ile evle ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 5,40 ile peynir yer aldı. Merkette, pazarda alış veriş yapan vatandaşa göre de TÜİK'in rakamları gerçekçi değil.

Dün bir semt pazarda sivri biber 17.5, dolmalık biber 25, patlıcan 12, salatalık 15, kabak 16, kıvırcık 10, ıspanak 15, üzüm 12, mandalina 12 liradan satıldı. 
Alışveriş yapmaya gelen vatandaş ise "Her şey ateş pahası oldu, TÜİK'in rakamları doğruysa o zaman pazarcılar bizi kandırıyor" ifadelerini kullandı. 

Pazarda fahiş fiyatları gören vatandaşlar, "TÜİK nereden fiyat alıyorsa açıklasın biz de oradan alış veriş yapılım" sözleriyle isyanını dile getirirken, emekli bir vatandaş ise, "Bu yaşıma geldim ben böyle bir şey görmedim. Bizim hissettiğimiz enflasyon yüzde 85'in çok çok üzerinde. Her şey ateş pahası. Fiyatlarda hiç düşüş yok, gittikçe yükseliyor. Gönlümüzce alışveriş yapmayı unuttuk" dedi.

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Ben Tosunpaşa
5.11.2022 10:00
Son yılları saymasak normal  
 
Emekli
5.11.2022 09:50
Beş gün önce 329₺ olan 4.5 lik zeytin yağı, bu gün 399.95 ₺ olmuş. 6 ay uykuya dalıp sonra gözünü açan herif bunları görmüyor mu yoksa hala rüya mı görüyor ? Söylediğim sadece bir kalem.  
 
Yeter
5.11.2022 09:06
Bir yılda en az artan ürünün fiyatı 3-4kat arttı. Bana halkın kullandığı bir tane sadece yüzde 85 artan bir şey göstersinler AKP ye oy verecem  
 
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