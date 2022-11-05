TÜİK doğruysa bu etkiler ne

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, yüzde 85.51 ile yıllık bazda 24 yılın zirvesini gören TÜİK'in ekim enflasyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Raporda, ekim enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiğini açıkladı. Buna gere geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede gerçekleşti.

Sebze giderlerindeki artışı yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,62 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 9,40 ile erkek giyim, yüzde 9,11 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, yüzde 7,17 ile su (şebeke suyu), yüzde 6,03 ile evle ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 5,40 ile peynir yer aldı. Merkette, pazarda alış veriş yapan vatandaşa göre de TÜİK'in rakamları gerçekçi değil.

Dün bir semt pazarda sivri biber 17.5, dolmalık biber 25, patlıcan 12, salatalık 15, kabak 16, kıvırcık 10, ıspanak 15, üzüm 12, mandalina 12 liradan satıldı.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaş ise "Her şey ateş pahası oldu, TÜİK'in rakamları doğruysa o zaman pazarcılar bizi kandırıyor" ifadelerini kullandı.

Pazarda fahiş fiyatları gören vatandaşlar, "TÜİK nereden fiyat alıyorsa açıklasın biz de oradan alış veriş yapılım" sözleriyle isyanını dile getirirken, emekli bir vatandaş ise, "Bu yaşıma geldim ben böyle bir şey görmedim. Bizim hissettiğimiz enflasyon yüzde 85'in çok çok üzerinde. Her şey ateş pahası. Fiyatlarda hiç düşüş yok, gittikçe yükseliyor. Gönlümüzce alışveriş yapmayı unuttuk" dedi.