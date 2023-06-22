İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Gece olması nedeniyle otoyolda fazla araç bulunmamasının yanında görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
Görüş mesafesini düşüren sis cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde görüş mesafesi düştü.
İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Gece olması nedeniyle otoyolda fazla araç bulunmamasının yanında görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
Görüş mesafesini düşüren sis cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)