İstanbul’da hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti? Tablo ortaya çıktı

İBB Haber’in sosyal medya sitesinden paylaşılan bir görselde İstanbul’da hangi başkanının kaç kilometre metro inşa ettiği tablo yer alıyor.

İstanbul’da hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti? Tablo ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

İstanbul’da yaşamın en zor taraflarından biri de trafik sorunu. Nüfusun giderek artması daha çok toplu taşımaya da ihtiyaç doğuyor.

Metro İstanbul’un İstanbul Ulaşım A.Ş adıyla kurulmasından bu yana 35 yıl geçti. Ayrıca 7 farklı belediye başkanı da geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının görev süreleri boyunca ne kadar metro inşa ettiğine dair sosyal medyada bir tablo paylaşıldı. Tabloyu İBB Haber isimli Twitter hesabı paylaştı.

TABLODA;

İstanbul Büyükşehir’in ilk Belediye Başkanı Bedrettin Dalan (ANAP) görev süresi boyunca (1990- 1991) 1,3 km metro inşa ettiği,

29 Mart 1989 - 1 Nisan 1994 yılları arasında başkanlık yapan Nurettin Sözen’in ise (CHP) 4,17 km metro inşa ettiği,

3. olarak 1994 ve 1998 yılları arasında İBB Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın (AKP) 0, 86 km metro inşa ettiği,

2004-2017 yılları arasında İBB Başkanı olan Kadir Topbaş’ın (AKP) ise 7, 55 km metro inşa ettiği,

2017 - 2019 yılları arasında İBB Başkanı olan Mevlüt Uysal'ın ise (AKP) 6, 13 KM metro inşa ettiği,

2019’dan bu yana İBB Başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu’nun (CHP) ise 13,27 km metro inşa ettiği yer alıyor.

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Öte yandan 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere az kalmasını ardından ortaya çıkan bu tablo dikkat çekti.

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