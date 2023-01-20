﻿Hava sıcaklığı 18 dereceye yükseldi

Ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen İstanbullular, özellikle kentin sahil kesimlerinde vakit geçirdi.

Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkarırken karnelerini alan öğrencilerle aileleri sahilleri ve parkları dolaştı.

BİRÇOK İSTANBULLU BOĞAZ TURU YAPTI

Aileler daha çok Beşiktaş, Eminönü ve Sarayburnu sahillerine giderken, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Taksim ile İstiklal Caddesi oldu.

Galata Köprüsü'nden oltayla balık tutan vatandaşların sayısında da yoğunluk gözlendi. Birçok İstanbullu da güzel havada vapurla boğaz turu yapmanın tadını çıkardı. (AA)