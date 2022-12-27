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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Kadıköy’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken durdurulan araçlar ise tek tek arandı. 

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:20
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. 

Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi üzerinde yapılan denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. (İHA)
        

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Sedat
27.12.2022 22:49
İstilacı kaçak bulmuşlar mı? yoksa adet yerine gelsin operasyonu mu?  
 
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