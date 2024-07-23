İstanbul'da hortum. Plajdakiler kaçıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da hortum. Plajdakiler kaçıştılar

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Arnavutköy'de hortum çıktı. Karaya kadar ulaşan hortum sırasında plajda bulunanlar kaçıştılar.

Karadeniz'de birden belirdi. Herkes cep telefonunu çıkararak, hortumu görüntüledi. İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Arnavutköy ilçesinin sahilinde ortaya çıkan hortum panik yaşattı.

Hortum saniye saniye karaya yaklaşırken, cep telefonları kayıttaydı. Bir süre sonra hortum karaya iyice yaklaştı.

Arnavutköy Karaburun'da yaşanan hortum sonunda karaya ulaştı. Ortalık toz duman oldu. Hortum Karaburun, ve Yeniköy sahalinde görülde.

Hortumun plaja ulaşmasıyla birlikte kumsalda güneşlenenler çareyi kaçmakta buldu. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

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