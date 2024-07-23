Merkez Bankası'ndan faiz kararı öncesi bir hamle daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Türk Lirası Depo Alım İhalesi. İhalenin, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından hemen öncesinde yapılması dikkat çekti.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İHALEYE 58 MİLYAR 532 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ

TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği öne sürülüyordu. Merkez Bankası işte faiz kararı öncesi Türk Lirası Depo Alım ihalesi gerçekleştirdi. Türk Lirası Depo alım ihalesi 17 yıl sonra 2024 Ocak'ta tekrar gerçekleştirilmişti.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.