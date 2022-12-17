﻿İstanbul'da 'huzur' uygulaması

İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlar arandı.

Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. (AA)