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İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı

Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 04:59
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İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı

İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
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Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü. (İHA)

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