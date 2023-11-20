İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor?

Atlas Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a girdiğinde Ayasofya iyi kötü korunmuş durumdaydı. Ancak şimdi Sultan Ahmet Cami’nin olduğu yerdeki Büyük Bizans Sarayı harap halde.

Marmara kıyısındaki Saray da harap vaziyetteymiş. Yani padişahın gelip oturacağı düzgün bir Saray yok.

Fatih'in ilk Saltanat yılları 1460'lara kadar Edirne’dedir. Şehrin imarı için sık sık İstanbul'a gelmiştir.

İstanbul'a bir saray yaptırma kararı veriyor ve yapımı 3-5 sene sürmüştür. Saray bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde yapılıyor.

Osmanlı hanedanı 16 yüzyıl ortalarına kadar bu sarayda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman ve torunu 3. Murat Saltanat işleri ile birlikte harem yaşamına da Topkapı Sarayı'na taşıdılar.

Eski saray adını alan bu mekan ölen padişahların eşlerine ve kız çocuklarına tahsis edildiği için de gözyaşı Sarayı olarak anılmıştır. 19 yüzyılın başında çıkan yangında harabeye dönmüştür

Eski saraydaki son yangın 1812'de 2. Mahmut'un saltanatının ilk yıllarında meydana geliyor yanan sarayın harabesine Yeniçeri Ağasına mahsus büyük Ağa Kapısı yapılmış.

Bir sonraki adı Serasker Kapısı. Daha sonra aynı yere Harbiye Nezareti yapılmış ki bugün İstanbul üniversitesidir.

Gözyaşı Sarayı'nın 2 büyük evresi Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 1820'lerden 1920'lere kadar yüzyıl sürmüştür.