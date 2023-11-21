İstanbul'dan 800 yıl önce kaçırılan eserler neler? Çalınmış hazinelerin kenti neresi?

Atlas Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, Venedik Cumhuriyeti Konstantinopolis yağmasından elde ettiği hazinenin üzerinde yükselen ihtişamıyla deniz ticaretindeki en ciddi rakibi Cenova'ya karşı üstünlük kurmuş ve Asya'dan gelip Akdeniz'e ulaşan ticaret yollarında hâkimiyet tesis ederek en parlak günlerini yaşamaya başlamıştı.

SAN MARCO MEYDANI'NDAKİ ESERLER

Bu eserlerin en ünlüsü hiç şüphesiz günümüzde taklitleri San Marco Bazilikası'nın giriş kapısının üstünde, orijinalleri ise yapının içerisinde sergilenen 4 bronz at heykelidir. Dördüncü yüzyılda yapıldıkları ve 5'inci yüzyılda Sakız Adası'ndan Konstantinopolis'e getirildikleri varsayılan bu at heykelleri, 13 Nisan 1204 günü Haçlıların eline düşen kentte üç gün üç gece süren yağmanın ölümsüz tanıkları oldular.

"Latinler Konstantinopolis'i aldıktan sonra önlerinde tuttukları Tanrı'nın kalkanına sarılarak yürüyorlardı, daha sonra onu bir kenara attılar ve şeytanın kalkanına sarıldılar. İlk iş Ayasofya'ya koştular, manastırları yakıp yıktılar ve soydular. İçlerin- deki açgözlülük ve hırs o kadar büyüktü ki yüceltmeleri gerekenleri aşağı çekiyorlardı. İçlerindeki nefret ve gözü dönmüşlük o kadar sınırsızdı ki şövalyeler, yoksulların ellerine geçen her şeyi gasp ettiklerini, yoksullar ise din adamlarının ve rahiplerin başkalarıyla paylaşmamak için her şeyi çalıp sakladıklarını söylüyorlardı. En çok soygun işleyen, çalan çırpan Venediklilerdi.

Venedikliler yağmaladıkları her şeyi geceleri gemilerine taşıyorlardı. Günümüzde San Marco'nun Dört Atı, Haçlılardan ziyade, turizm mevsiminin zirve noktasına ulaştığı günlerde Venedik kapılarına dayanan ortalama günde 110 bin turistin istilasına tanıklık ediyor.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın tepesindeki "Dört At" gibi Venedik'in atları da Napolyon'un fetihleri sırasında bir süre Paris'e misafir olmuş, daha sonra Venedik'e dönmüş. Katedral’daki sütunlar ile mermerlerin büyük kısmı Latin işgali sırasında yine Konstantinopolis'ten Venedik'e taşınmıştır. Günümüzün Saraçhane semtinde 6'ncı yüzyılda inşa edilmiş olan Aziz Polyeuktus Kilisesi, Ayasofya'nın inşasına kadar Doğu Roma'nın başkentindeki en görkemli yapıydı. 1010 yılındaki depremde hasar gören yapı, Haçlılar 1204 yılında kenti ele geçirdiklerinde yıkık dökük bir haldeydi ve gerek mimari unsurları, gerek içerisindeki pek çok eser Venedik başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerine dağıldı.

Katedralin içerisinde, "Nicopeia İkonası" başta olmak üzere yine Latinlerin yağması esnasında Venedik'e taşınmış pek çok Doğu Roma kaynaklı esere rastlamak mümkün. Katedralden çıkıp meydanı geçerek kanala doğru Dükler Sarayı'nı solumuza alarak yürüdüğümüzde ise karşımıza iki sütun çıkmakta. İnternetteki kaynakları incelediğimizde bu sütunların nereden geldiğine dair bilgiye ulaşmak kolay değil, pek çok internet sitesi sütunların geldiği yer olarak "Doğu"daki belirsiz bir noktayı işaret ediyor. Bunlar arasında sütun ve heykellerin kayna- ğı olarak Lübnan'ın Sur kentini gösterenler dahi var. Ancak ciddiye alınması gereken kaynaklar, Venedik Kanalı'nın yanı başında neredeyse 9 asırdır varlıklarını sürdüren bu sütun ve tepelerindeki heykellerin, yani Kanatlı Aslan ve Amasyalı Theodore Sütunu'nun ilk yuvalarının Konstantionpolis olduğu bilinir.

“Dört Tetrarchs” heykeli de Konsrantinopolis’ten koparılarak Venedik’e götürülen eserler arasında bulunur.