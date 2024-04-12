İstanbul'da intihar eden gencin telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı. Kabus geri döndü

İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki genç, 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEP TELEFONUNDAN ‘MAVİ BALİNA’ ÇIKTI

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

MAVİ BALİNA NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen ‘Mavi Balina’ oyunu gençleri intihara sürüklemesiyle biliniyor. Rusya merkezli bir sosyal ağdan yayılan oyun, aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülkede gençleri tuzağa düşürdü. Oyun nedeniyle yüzlerce genç intihar etti.

Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin’in yazdığı biliniyor.