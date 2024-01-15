İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın. 3 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın. 3 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteyner'de yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti

Çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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