İstanbul'da Işid operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İstanbul'da Işid operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da IŞİD terör örgütüne para kaynağı yarattığı tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, IŞİD terör örgütü ile bağlantısı bulunan kişilere, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda esir alınan kadınlara, infak adı altında kaynak yaratmak için para toplayarak yolladıkları belirlenen 8 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul’da bir operasyon gerçekleştirildi.

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Polis ekipleri tarafından 9 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki incelemenin sürdüğü belirtildi.

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