İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi yakalandı

İstanbul'da yapılan terör örgütü operasyonu kapsamında IŞİD militanı 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 12 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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