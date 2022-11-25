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Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:56
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İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
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AA'da yer alan haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunarak örgüte destek sağlayanlar ile irtibatlı olup, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin 12 ilçedeki adreslerini belirledi.

Tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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