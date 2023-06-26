İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da bir depoya kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin yasadışı yollarla ülkeye kaçak sigara, elektronik sigara, nargile ve puroları satmak üzere Eyüpsultan'da bir depoda sakladığını tespit etti. Ekipler depoya düzenlediği operasyonda, 180 adet şarj edilebilir kaçak elektronik nargile cihazı, 348 adet elektronik sigara, 1208 paket çeşitli markalara ait kaçak sigara, 320 adet kaçak elektronik sigara likidi, 10 kutu kaçak elektronik nargile cihazı aparatı, 102 paket kaçak puro, 20 paket kaçak puro tütünü, 5 adet 500'er gramlık nargile tütünü ile 2 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan Ş.Y. ve M.İ., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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(Kaynak: DHA)

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