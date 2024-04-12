İstanbul’da kimyasal madde paniği. Ekipler harekete geçti ne olduğu anlaşıldı

Kaynak: DHA
İstanbul’da kimyasal madde paniği. Ekipler harekete geçti ne olduğu anlaşıldı
Arnavutköy’de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon 'kimyasal madde' şüphesiyle paniğine neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içindekinin tuz ruhu olduğu belirlendi.

Karlıbayır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak'ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti. Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü.

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'Kimyasal madde' olabileceğini düşünen kişi durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

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Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından bidonun içindeki sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.

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