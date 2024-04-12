İstanbul’da kimyasal madde paniği. Ekipler harekete geçti ne olduğu anlaşıldı

Arnavutköy’de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon 'kimyasal madde' şüphesiyle paniğine neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içindekinin tuz ruhu olduğu belirlendi.