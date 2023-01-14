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  • Aracın arkasında sürüklediler. İstanbul’da kuruyan barajında domuz avı

Aracın arkasında sürüklediler. İstanbul’da kuruyan barajında domuz avı

İstanbul’da barajlardaki suların çekilmesiyle birlikte bir zamanlar sular altında kalan alanlarda avcılar yaban domuzu avına çıktı. Yakalanan domuzun arazi aracı ile sürüklendiği anlar ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:10
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İstanbul’da kuruyan barajında domuz avı

Aracın arkasında sürüklediler. İstanbul’da kuruyan barajında domuz avı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, şehre su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 31.51 oranına kadar geriledi. Alibeyköy barajında bir zamanlar sular altında olan Güzelce kemeri ve çevresindeki alanda avcılar yaban domuzu avına çıktı. 

Yaklaşık 40 kişilik gurup arazi araçları ve av köpekleri ile yaban domuzunun bulunduğu bölgeye dağılarak arama çalışması yaptı. Av köpekleri yaban domuzlarının izlerinin peşinden gitti. 

SÜRÜKLEDİLER

Saatler süren aramanın ardından avcı köpekleri yaban domuzunun yerini tespit etti. Bir köpek domuz tarafından yaralandığı öğrenilirken avcılar yaban domuzunu etkisiz hale getirdi. Daha sonra arazı araçlarının arkasına bağlanan domuz bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgede avlanma yapan avcıların av köpekleri ve arazi araçları ile yaptıkları arama dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde avcıların geniş alana yayıldığı ve avcılık yaparken etkisiz hale getirdikleri domuzu, arazi aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görülüyor.

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1950
14.01.2023 15:01
Akp ülkede insanlığı yok etti  
 
Sade Vatandaş
14.01.2023 14:46
Yazık günah oda bircan değilmi  
 
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