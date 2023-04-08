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İstanbul’da lale devri görsel şöleni

İstanbul’da Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis, muscari ve lalenin eşsiz güzelliğiyle süslenecek.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:56
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İstanbul’da lale devri görsel şöleni

İstanbul’da lale devri görsel şöleni
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediyenin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin tarihi noktalarını rengarenk lalelerle süsledi.

Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hidiv Korusu'nda ziyaretçiler 1-30 Nisan tarihlerinde görsel şölen yaşayacak.

Nisan ayı boyunca toplamda 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis ve lale gibi soğanlı bitkiler, kentin 5 farklı noktasında İstanbullularla buluşacak.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve Kültür Dairesi Başkanlığı da şehrin tarihi simgesine atfen "Lale Bayramı" düzenleyecek. 15-16 Nisan'da çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler gerçekleştirilecek.

Tarihi ve kültürel dokusu ile İstanbul, lalelerin gösterisi ile nisan ayı boyunca binlerce farklı renge ev sahipliği yaparken Emirgan ve Hidiv Koruları 06.00 - 23.00, Gülhane Parkı 07.00 - 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı ise günün her saati İstanbullara açık olacak.

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