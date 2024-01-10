İstanbul'da lapa lapa kar...

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da lapa lapa kar...
İstanbul Esenyurt'ta başlayan lapa lapa kar yağışı...

İstanbul Esenyurt'ta başlayan kar yağışı vatandaşları heyecanlandırdı.

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