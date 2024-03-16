İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor

İstanbul'da kira giderleri en üst noktalarda ulaşmışken, lüks sitelerdeki aidat ve kira bedelleri de çok yükseldi. Lüks semtlerde, ünlü isimlere komşu olmak için yüksek kiraların yanı sıra yüksek aidatları da gözden çıkarmak gerekiyor.
Ömer Karahan, yazısında ünlülere komşu olmanın bedelini kaleme aldı. Yazıda, Ulus'ta bir sitede aidat fiyatlarının 41 bin TL'yi, Zorlu'da ise 40 bin TL'yi bulduğu ifade edildi.
İstanbul'un lüks semtlerindeki dairelerin aidat bedelleri:
Ulus Savoy Sitesi:
2+1: 22 bin TL
3+1: 33 bin TL
4+1: 41 bin TL
Esentepe İstanboolum:
2+1: 15 bin-22 bin TL
Göktürk Özak:
2+1: 9 bin 500 TL
3+1: 12 bin TL
Göktürk Lale Kasrı:
3+1: 14 bin TL
Ulus Platin Konutları:
2+1: 14 bin TL
3+1: 17 bin TL
Maslak Ecplise:
3+1: 11 bin TL
Maslak Mashatten:
3+1: 12 bin TL
Zorlu:
2+1: 30 bin TL
3+1: 45 bin TL
4+1: 50 bin TL
Acarkent:
Villa kirası: 500-700 bin TL
Aidat: 5 bin ile 7 bin 500 arası
Çekmeköy:
İkiz villalardan birinin aidatı 15 bin TL
Çengelköy Sultan Makamı Sitesi:
Bahçe dubleksi: 17 bin TL
Çiftehavuzlar:
Rezidans: 4 bin 250 TL