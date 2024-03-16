İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor

Kaynak: Sabah
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor
İstanbul'da bulunan lüks sitelerdeki kira ve aidat bedelleri tavan yaptı. Ulus'ta bir sitede aidat 41 bin TL iken Zorlu'da bu fiyat 40 bin TL'yi buldu.

İstanbul'da kira giderleri en üst noktalarda ulaşmışken, lüks sitelerdeki aidat ve kira bedelleri de çok yükseldi. Lüks semtlerde, ünlü isimlere komşu olmak için yüksek kiraların yanı sıra yüksek aidatları da gözden çıkarmak gerekiyor.

Ömer Karahan, yazısında ünlülere komşu olmanın bedelini kaleme aldı. Yazıda, Ulus'ta bir sitede aidat fiyatlarının 41 bin TL'yi, Zorlu'da ise 40 bin TL'yi bulduğu ifade edildi.

İstanbul'un lüks semtlerindeki dairelerin aidat bedelleri:

Ulus Savoy Sitesi:

2+1: 22 bin TL
3+1: 33 bin TL
4+1: 41 bin TL

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Esentepe İstanboolum:

2+1: 15 bin-22 bin TL

Göktürk Özak:

2+1: 9 bin 500 TL
3+1: 12 bin TL

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Göktürk Lale Kasrı:

3+1: 14 bin TL

Ulus Platin Konutları:

2+1: 14 bin TL
3+1: 17 bin TL

Maslak Ecplise:

3+1: 11 bin TL

Maslak Mashatten:

3+1: 12 bin TL

Zorlu:

2+1: 30 bin TL
3+1: 45 bin TL
4+1: 50 bin TL

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Acarkent:

Villa kirası: 500-700 bin TL

Aidat: 5 bin ile 7 bin 500 arası

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Çekmeköy:

İkiz villalardan birinin aidatı 15 bin TL

Çengelköy Sultan Makamı Sitesi:

Bahçe dubleksi: 17 bin TL

Çiftehavuzlar:

Rezidans: 4 bin 250 TL

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