YÖK'ten flaş öğretim üyesi maaş açıklaması

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan öğretim üyeleriyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Vakıf üniversitelerine yazı gönderen YÖK, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği duyurdu.

YÖK açıklamasına göre, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

BRÜT DEĞİL NET MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDEME YAPACAK

Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.