İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi
Metro İstanbul, yılbaşı nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi için bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında ek seferler düzenleceği ve gece saatlerinde de hizmet verileceği açıklandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." denildi.

Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

1 Ocak günü ise seferlerin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada açıklamada "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." ifadesi kullanıldı.

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