İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

İstanbul'da dikkatsizlik ve hızın yol açtığı 3 farklı trafik kazası kameralara yansıdı. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda son 1 hafta içinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kimi kazalar hasar ile atlatılırken bazı kazalarda yaralanmalar yaşandı.

Üsküdar'daki kaza 31 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dört yol kesişimine hızlı ve kontrolsüz giren motosikletliye, hızını kesmeden giren otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle düşerek yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ataşehir'deki kaza ise 1 Haziran Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sağa dönüş yaptığı sırada motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı metrelerce sürüklenerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Maltepe'deki kaza 30 Mayıs Salı günü saat 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan minibüs, yolda hızla ilerlemeye başladı. Minibüs bir süre sonra yol ortasında duran başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Yaşanan kaza araç kamerasına yansıdı.

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