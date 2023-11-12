İstanbul’da MİT ve emniyetten ortak operasyon. Eylem hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı

İstanbul’da MİT ve emniyetin ortak operasyonunda eylem hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı. Operasyonda teröristle birlikte patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da MİT ve emniyetten ortak operasyon. Eylem hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı

İstanbul’da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A. isimli zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

IŞİD’li hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli’de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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