İstanbul'da okul servis ücretlerine %65 zam

Toplantıda okul servis ücretlerine yüzde 60 ila 65 arasında zam yapıldı. En kısa mesafe olan 0-1 km aylık 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

UKOME toplantısı sonuçlandı

UKOME, Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 13.00’te başlayan toplantısında, taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma ücretleri zamlarını görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, okul servis ücretlerine 0-1 km dilimine yüzde 65, diğer km dilimlerine yüzde 60 oranında artış sağlandığı duyuruldu.

Servisçilerden tepki

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, UKOME’nin zam kararına tepki gösterdi. Sinar, “Artış oranlarını değerlendirmek üzere diğer motorize odalarla birlikte durum değerlendirmesi yapıyoruz” dedi.

Sinar, personel servisi ücretlerine de yüzde 60 oranında zam yapıldığını belirtti.

İSAROD sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı;

"TARİFESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım

Bugün yapılan Ukome Toplantısında okul fiyat tarifesine 0-1 km dilimine %65

Diğer km dilimlerine %60 oranında artış sağlandı.

Buna göre 0-1 km 792 TL den %65 artışla 1300 TL ye yükseldi.

Personel çalıştıran servislerde %35 rehber personel ücreti fiyatlara ilave edilecek.

Diğer dilimleri gün içinde yayınlayacağız.

Aynı şekilde Ukome tarafından asgari limiteri gösteren Personel fiyat tarifemize de %60 oranın da artış yapıldı.

Diğer toplu taşıma araçlarına taksi dolmuş minibüs otobüs %51 oranında artış yapıldı.

Artış oranlarını değerlendirmek üzere diğer motorize odalarla birlikte durum değerlendirmesi yapıyoruz.

Saygılarımla

İSAROD BAŞKANI Günhan Sinar"