İstanbul’da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı

İstanbul’da son günlerde özellikle sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olması sonrası önümüzdeki hafta havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM, İstanbul’da havanın önümüzdeki hafta nasıl olacağını açıkladı.

AKOM’un açıkladığı hava tahminlerine göre Salı günü dışında yağış beklenmiyor. Havanın hafta genelinde parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 11 ila 15 derece arasında seyretmesi ön görülüyor.

“GİZLİ BUZLANMA” UYARISI YAPILDI

AKOM, açıkladığı hava tahminlerinde ayrıca ‘Gizli buzlanma’ uyarısı yaptı. Açıklamada bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ uyarısı da yapıldı. Bu nedenle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.