İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirip sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

(İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 şüphelinin, yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirerek sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle 'Organ ve Doku Ticareti' yaptıkları, Türkiye'de yapamadıklarını ise Özbekistan'da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi, ayrıca ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon sonucu 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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