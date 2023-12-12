İstanbul'da otoparklar boş kaldı yollar otopark oldu. Fiyatı duyan hatalı park cezasına razı oluyor

İHA'nın haberine göre, Yenibosna Kuyumcukent çevresindeki araç sahipleri, AVM’deki otopark fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle araçlarını oraya park edemiyorlar. Yol kenarlarına park ederek trafiği aksatan sürücüler, araçlarının çekilme tehlikesini umursamıyorlar.

Havadan görüntülenen bu durum, yol kenarlarının park yerine nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Sabah ve akşam işe giriş ve çıkış saatlerinde ise yollar tıkanıyor. Hatalı park eden araçlar zaman zaman çekilse de, sürücüler bu riski göze alarak park etmeye devam ediyorlar.

Kuyumcukent AVM’de 15-24 saat arası park etmenin bedeli küçük araçlar için 350, büyük araçlar için ise 450 TL. 5 ila 10 saat arası ise küçük araçlar 120, büyük araçlar 350 TL ödüyor. Çalışanlar ise yüksek fiyatlara tepkili ve otoparkları kullanmıyorlar.

Bu da havadan çekilen görüntülerde görülüyor. Otopark fiyatlarından dolayı arabayla işe gelmekten vazgeçtiğini söyleyen Fikret Engin, “İstanbul’da çok fazla araç var ama park yeri yetersiz. Bu yüzden insanlar yol üzerine park ediyorlar. İBB otoparklarına zam gelmişti, havalimanı gümrüğündeki otopark da çok pahalı. Ben genellikle TİM’in içine park ediyorum. Artık arabayla işe gelmiyorum, toplu taşıma kullanıyorum” dedi.

"HATALI PARKLAR OTOBÜS DURAĞI TAŞITTI"

Yanlış park yüzünden otobüs durağının yerinin değiştiğini belirten Oktay Bayatlı, “Bu araçlar buraya park etmeselerdi benim otobüs durağım yukarıdaydı. Park eden araçlar yüzünden otobüs durağımı Kuyumcukent’e yakın bir yere taşıdılar. 300 metre fazla yürümek zorunda kalıyorum. Otobüsler de çok trafik oluyor diye buraya gelmiyorlar. Yanlış park eden araçlar yüzünden daha çok yoruluyorum” diye konuştu.

Park etmenin yasak olduğu tabelaları görmezden gelen araç sahiplerini eleştiren Ali Yazar, “Buraya park etmemeleri gerekiyor. Eğer araba kullanıyorlarsa otopark parasını ödemeleri lazım. Ben aracımı evimin önüne bırakıyorum. İşe yürüyerek gidiyorum, çünkü otopark problemi var” dedi.

Yanlış parkın birçok soruna neden olduğunu söyleyen Ercan Damgacı, “Hatalı park eden sürücüler, otopark parası vermeden kendilerine kar ettiklerini sanıyorlar ama başkalarına çok zarar veriyorlar. Vatandaşlar mecbur kaldıkları için buraya park ediyorlar. Sürücüler aldıkları cezayı umursamıyorlar. Araçlarını çektiriyorlar, cezayı ödüyorlar. Oysa o parayla bir ay otoparkta durabilirler. Bu işin mantığı yok bence” dedi.