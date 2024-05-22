İstanbul'da özel okulda ilkokul öğrencilerine taciz skandalı. Tacizci öğretmen İranlı çıktı

İstanbul Çekmeköy’de özel bir okulda meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 ay önce İran uyruklu Bahman G., İngilizce öğretmeni olarak okulda görev yapmaya başladı. Bahman G.'nin dersine girdiği bazı ilkokul öğrencileri, başka bir öğretmenlerine giderek İranlı öğretmen hakkında şikâyette bulundu.

Öğrenciler, İranlı öğretmen Bahman G.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Öğrenciler durumu ailelerine de anlattı. Öğrencilerin ailelerinin ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri şüpheli Bahman G.'yi gözaltına aldı.

ÇALIŞMA İZNİNİN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yapılan incelemeler sonucu şüpheli kişinin 03 Kasım 2024 tarihine kadar Türkiye’de - oturum izninin olduğunu fakat çalışma izninin olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan ekipler, okul idaresi hakkında suçu bildirmeme ve kaçak işçi çalıştırmaktan adli ve idari işlem başlattı. Şüpheli kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yapılan işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.

Çocuğu ilkokul birinci sınıfa giden Bedrettin İmrek isimli veli, önce diğer velilerle toplandıklarını ama bir muhatap bulamadıklarını, İlk geldiklerinde yarım saat beklettiklerini, sonra genel müdür yardımcısıyla görüştüklerini ardından da ortaokul genel müdür yardımcısıyla görüştüklerini ifade etti.

“SADECE KIZ ÇOCUKLARI DEĞİL ERKEK ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ”

İmrek, Neler olması gerektiğini, yani çocuğumuzu buradan çıkarmamak adına ne yapabiliriz diye toplantıda görüştüklerini, okul yönetimin de genel kurulu toplayıp neler yapacaklarıyla ilgili tatmin edecek şeyler söylediklerini ifade etti. Öğrencileri taciz eden kişinin İranlı bir öğretmen olduğunu ifade eden İmrek, tacize uğrayan 13 çocuk olduğunu, çocukların verdiği bilgilerle tacizci öğretmenin sadece kız çocuklarını değil erkek çocuklarını da istismar ettiğini ifade etti.

İmrek, bu konunun peşini bırakmayacaklarını şahsın ceza alana kadar ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.