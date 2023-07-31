Köy okulunda iğrenç olay. Öğretmen öğrencilerini istismar etti

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Hatay’daki bir köy okulunda öğretmen Murat Sağıroğlu’nun 10 öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı.

Hatay merkeze bağlı Akçaova Köyü’ndeki ilköğretim okulunda iğrenç bir olay yaşandı. Öğretmen Murat Sağıroğlu’nun 1O öğrencisini istismar ettiği fark edildi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Dosyaya göre öğretmen Sağıroğlu bir etüt günü, H.Y. ‘den, okulun bilgisayar odasına çay getirmesini istedi. H.Y. çayı götürdükten sonra öğretmen Sağıroğlu kapıyı kilitledi. Sağıroğlu o dönem 11 yaşında olan öğrencisine, “Seninle birlikte olmak istiyorum” dedi. Duyduğu sözlerin dehşeti ile kaçmaya çalışan H. Y.’yi Sağıroğlu darp edip tecavüz etti.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ, KÜRTAJ YAPTIRDI

Sağıroğlu okulun çatı katında, tuvalette, giyinme odasında, bir başka ifade ile fırsat bulduğu her yerde H.Y.’yi darp ederek tecavüz etti. Çocuğun çıplak fotoğraf ve videolarını çekti. H.Y. istismar sonucu hamile kaldı. Sağıroğlu onu arkadaşının kliniğine götürerek kürtaj yaptırdı. Ailesinin, durumu öğrenmesi halinde kendisini öldüreceğini düşünen H.Y. yaşadıklarını kimseye anlatamadı. İstismar yıllarca sürdü. H.Y. “Okul bitti. Kurtuldum” derken istismar artarak devam etti.

DİĞER ÖĞRETMENLERE ‘PAZARLADI’

Dava dosyasına göre Murat Sağıroğlu görüntülerle tehdit ettiği H.Y.’yi öğretmen arkadaşları Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile kuzeni Özmen Ö.’ye de ‘pazarladı.’ Bu karanlıktan nasıl kurtulacağını bilemeyen H.Y. ailesi tarafından köyden bir kişi ile nişanlandırıldı.

Nişanlısı durumu fark etti

Ancak Sağıroğlu’nun H.Y.’yi sürekli alıkoyması nişanlısının dikkatini çekti ve olay ortaya çıktı. H.Y. kendisine bunu yaşatanlardan şikâyetçi oldu. İlk ifadesinde öğretmenleri ve Murat Sağıroğlu’nun defalarca kez istismarına uğradığını anlatan H.Y., “Okumak istiyordum. Başıma gelenler karşısında ailem beni öldürür diye korktum. Kimseye anlatamadım” dedi. Sağıroğlu’nun, kendi ablasına, okuldan başka arkadaşlarına da aynı şeyleri yaşattığını söyleyerek tek tek mağdur isimlerini sıraladı.

ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİ O KARTTA ÇIKTI

Yıllar süren bir dehşetin içine düşen H.Y.’nin anlatımları üzerine soruşturma başlatıldı ve Murat Sağıroğlu hakkında arama kararı verildi. Sağıroğlu’nun evine yönelik baskın sırasında da dehşetin boyutunu ortaya koyacak bir ‘delil’ ortaya çıktı. Baskın sırasında Sağıroğlu, bir bilgisayar hafıza kartını evin 8’inci katından aşağı attı. Kart tesadüfen, aşağıda bekleyen jandarma görevlisinin önüne düştü. Kartta yapılan incelemede okuldan diğer öğrencilerin istismara uğradığı görüntülere ulaşıldı.

TECAVÜZ ETTİ GÖRÜNTÜSÜ İLE TEHDİT ETTİ

Sağıroğlu’nun istismarına uğrayan 10 öğrenci ifadelerinde yaşadıkları dehşeti tek tek anlattı. Öğrencilerden F.Y. ifadesinde, “Murat Sağıroğlu 6’ıncı sınıftan beri öğretmenimdi. Sürekli benimle evleneceğini söylüyordu. ‘Ya benimsin ya kara toprağın’ diyordu. Sonra bir gün beni lojmana çağırdı. Zorla bana tecavüz etti. Bağırdım ağzımı kapattı. Sonra elinde görüntülerimin olduğunu söyledi. Tehdit etmeye başladı. Yıllar böyle geçti. Sonra ben liseye geçtim. Bir gün ‘Engin’ diye bir arkadaşı olduğunu ona liseden kız ayarlamamı istedi. Ben zaten bir pisliğin içindeydim. Kimseyi buna sürükleyemezdim. Hiçbir annenin evladı bunu hak etmiyordu” dedi.

SAVUNMASI ÇILDIRTTI

Murat Sağıroğlu ise ifadesinde suçlamaları reddederek, “Evim aranırken hafıza kartını camdan aşağı attığım doğrudur. Amacım özel görüntülerimi kimsenin görmemesidir. Gizli bir şey yapsam görüntüleri gizli çekerdim” dedi. Öğrencilerini başka kişilerle ilişkiye zorlamadığını hepsiyle rızaları doğrultusunda birlikte olduğunu savundu.

TAHLİYE EDİLDİ KAYIPLARA KARIŞTI

Öğretmenler Murat Sağıroğlu, Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile Sağıroğlu’un kuzeni Özmen Ö. hakkında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Çocuğun basit cinsel istismarı”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Reşit olmayanla cinsel ilişki”, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde karardan hemen önce Murat Sağıroğlu tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Sağıroğlu hakkında 158 yıla yakın hapis cezası verildi. Dosya istinaf mahkemesine gitti.