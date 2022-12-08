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Park halindeki kamyonları çalan hırsız anbean kaydedildi

İstanbul'un Esenyurt, Fatih ve Kartal ilçelerinde park halindeki kamyon ve kamyonetleri çaldığı belirlenen hurdacı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. 18 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:52
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İstanbul'da park halindeki kamyonları çalan hırsız kameraya yansıdı

Park halindeki kamyonları çalan hırsız anbean kaydedildi
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İHA

Esenyurt, Fatih ve Kartal ilçelerinde kamyon ve kamyonet hırsızlığı yapan şüpheliler çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Üç hırsızlık olayını da aynı kişinin yaptığı tespit edildi. Güvenlik kameraları görüntülerine göre hırsızın kapısını zorlayarak açtığı aracı düz kontakla çalıştırdığı belirlendi. Hurdacı olduğu belirlenen şüpheli Kürşat Ö. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 18 suç kaydı olduğu belirlenen sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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