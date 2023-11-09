İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile iletişim halinde oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma ve saklanmalarına yardımcı oldukları tespit edildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma yapıldı.

Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınmalarına, gizlenmelerine yardım ve yataklık eden, Avrupa’daki PKK/KCK mensupları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarma işlerine aracılık ederek ‘havala ticareti‘ yapan, illegal yollardan Avrupa’ya geçiş yapacak örgüt üyelerine yardımcı olan şüpheliler tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE BASKIN

Birçok adrese özel harekat timleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 4 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı, bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen sürelerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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