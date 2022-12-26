İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Talatpaşa Mahallesindeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, 500 litre sahte içki ile 950 boş şişe, 1750 içki şişesi kapağı ve sahte düzenlenen 760 bandrol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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