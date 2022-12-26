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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:12
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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Talatpaşa Mahallesindeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler, 500 litre sahte içki ile 950 boş şişe, 1750 içki şişesi kapağı ve sahte düzenlenen 760 bandrol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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