İstanbul’da sahte pasaport operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda Irak uyruklu bir kişi yakalandı. Çeşitli ülkelere ait 365 sahte pasaport, farklı milletlere ait 2 bin 396 sahte kimlik, 202 vize ve 844 mühür ile dolar ve euro ele geçirildi.

İstanbul’da sahte pasaport operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Evrakta sahtecilik ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih’te Molla Gurani ve Kocamustafapaşa Mahallelerinde bulunan 2 adreste sahte pasaport, vize ve kimlik yaparak ülkede bulunan yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkışını sağlayan, farklı ülkelerde bulunan kişilerle sosyal medyadan irtibata geçerek sahte pasaport üretimi yapan bir şüpheli belirlendi.
Belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında Irak uyruklu Abdulsalam K.A.Q.(39) yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli ülkelere ait 2 bin 396 sahte kimlik, farklı ülkelere ait 365 sahte pasaport, 202 sahte vizeler, farklı ülkelerin hudut kapılarına ait 844 giriş-çıkış silikon mührü, ülke giriş çıkış aşamalarında kullanılan 11 damga, Istampalar mor ışık cihazları, dizüstü bilgisayarlar, bir çelik kasa, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar, 19 bin 975 euro para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilecek.

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