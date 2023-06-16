Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı

Reuters, PPK toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararına ilişkin düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.

Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı

Türkiye'nin "sürdürülemez" eleştirilerinin odağı haline gelen ekonomi politikalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemindeki en büyük hamlelerinden biri Hazine'nin başına Mehmet Şimşek'in atanması oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) başına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi ise Türkiye'nin yeni dönemde kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest ekonomi politikalarına dönüşüm sinyali olarak algılandı.

Ekonominin dümeninde yaşanan gelişmelerin ardından Para Politikası Kurulu (PPK), yeni TCMB başkanı önderliğinde seçimden sonraki ilk toplantısını yapacak. Piyasalar, 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek toplantıdan Erdoğan'ın çok tartışılan faiz politikasının aksine politika faizinde artış kararı beklentisi içerisine girdi.

Toplantı sonrası saat 14.00'da açıklanması beklenen faiz kararı ile politika faizinin 1150 baz puan artırarak yüzde 20’ye yükseltmesi bekleniyor.

ŞİMŞEK YA DA ERKAN BUGÜNE KADAR YORUM YAPMADI

Reuters, PPK toplantısından çıkacak kararlara ilişkin bir anket düzenledi. Ankete katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü.

Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında bulunuyor.

Kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görüldüğü için 22 Haziran’daki PPK kararı piyasa açısından çok önemli. Şimşek ya da Erkan bugüne kadar beklenen faiz artışlarının miktarı konusunda yorumda bulunmadığı için piyasanın faiz artış tahminleri de geniş bir bantta.

Ekonomistler faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağını zamana mı yayılacağını anlamak için PPK metnindeki değişimlere de odaklanacaklar.

Öngörülen faiz artışı 2021 yılının Mart ayından beri politika faizi ile yapılan ilk sıkılaştırma adımı olacak.

TAHMİNLER YIL SONUNA YÜZDE 18 İLE YÜZDE 35 ARASINDA

Ankette yıl sonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya yanıt veren ekonomistlerin medyanı yüzde 30 oldu. Tahminler yüzde 18 ile yüzde 35 arasında bulunuyor.

TCMB’nin bugün yayımladığı reel ve finansal sektör tahminlerini derlediği piyasa katılımcıları anketinde faiz artış tahminleri yaklaşık 900 baz puan oldu.

AA FINANS'IN PPK BEKLENTI ANKETI SONUÇLANDI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19.25'e çekileceğini tahmin ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde faiz politikasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik.

Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6’ydı, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık.

Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum."

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