İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu

94 BİN 307 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159'u oy kullandı.

Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.