İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda İstanbul'da kaç kişinin sandığa gitmediği belli oldu. İlk tura göre seçime katılımın düştüğü tespit edildi.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 1
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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 2

İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı.

Tutanaklara göre Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 3

94 BİN 307 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159'u oy kullandı.

Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 4

İKİ ADAYIN OYLARI ARTTI

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İlk turla kıyaslandığında ise Kılıçdaroğlu 192 bin 786, Erdoğan ise 29 bin 662 fazla oy almış oldu.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 5

EN FAZLA SEÇMEN ESENYURT'TA: KILIÇDAROĞLU ÖNDE

İstanbul'da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt'ta 643 bin 878 seçmenden, 547 bin 606'sı oy kullandı. Esenyurt'ta Kılıçdaroğlu 2 milyon 932 bin 89 oy, Erdoğan ise 2 milyon 494 bin 9 oy aldı.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 6

KAYITLI SEÇMEN 8 BİN 18 ÇIKTI

14 Mayıs 2023'te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı.

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İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu 7

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tura kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık süre içinde 8 bin 18 çıktığı görüldü.

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