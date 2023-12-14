YSK sandık bölgesinde seçmen sayısı sınırını belirledi

Kaynak: AA
YSK sandık bölgesinde seçmen sayısı sınırını belirledi
2024 yılında gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir sandık bölgesinde oy verebilecek seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Resmi Gazete’de duyurulan karara göre, seçimlerde gerekli olan seçim malzemelerinin miktarının belirlenip ilçe seçim kurullarına ulaştırılması işlemlerinde bu sayı esas alınacak.

YSK, seçmenlerin bir sandıkta en az iki farklı seçim için oy kullanacağını dikkate alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olmasına hükmetti.

1 Ekim’e kadar adres değişikliği yapmayan seçmenler, 31 Mart 2024’te yapılacak Yerel Seçimler’de oy kullanamayacak. Bu tarihe kadar e-Devlet veya nüfus müdürlükleri aracılığıyla adres güncellemesi yapılması gerekiyor.

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YSK, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören seçmenlere kolaylık tanıyacak. Depremzedeler, Milletvekili Genel Seçimi’nde olduğu gibi, yeni önlemler sayesinde adres değiştirme işlemlerini kolayca yapabilecek. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, mahalli idareler seçimlerinin beş yılda bir, seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak’ta başlayıp, mart ayının son pazar günü sona ereceğini belirtiyor.

Bu kapsamda, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için seçim takvimi 1 Ocak’ta başladı. YSK’nın adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de ilan edildi.

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