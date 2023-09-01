İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nin birçok noktasına yabancı sorununu anlatan afişler asıldı. Afişte hem Arapça hem de Türkçe "Ey işgalci, misafirlik vakti geçti, gitme vakti geldi, memleketine dön." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön

Editör: Abdullah Keleş

Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye’de, vatandaşlar yabancılardan duyduğu rahatsızlığı daha çok gündeme getirmeye başladı.

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nin birçok noktasına yabancı sorununu anlatan afişler asıldı. Afişte hem Arapça hem de Türkçe "Ey işgalci, misafirlik vakti geçti, gitme vakti geldi, memleketine dön." ifadeleri kullanıldı.

Kağıtta yer alan Arapça yazının çevirisi de afişlere eklendi:

"Ey işgalci, misafirlik vakti geçti, gitme vakti geldi, memleketine dön."

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Hem komşu ülkelerden gelen kaçaklar hem de Afrika bölgesinden gelen kaçaklar ülkenin refah seviyesini düşürürken Arap turistlerin de başına buyruk hareketleri her geçen gün toplumun sinir uçlarını uyarmaya devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: ARAP KARDEŞLERİMİ VE DOSTLARIMI İSTİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Katar merkezli televizyon yayın organı olan El Cezire (Al Jazeera)’ya konuk oldu. Yerlikaya, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulara ilişkin yöneltilen soruları cevapladı.

Yerlikaya “Birkaç gün önce yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım. Evrakları Cumhurbaşkanlığı’na gönderdim. Yatırımcılara vatandaşlık verilmesi söz konusu olduğunda, prosedürler halen daha önce duyurduğumuz şekilde ve gecikmeksizin aynıdır. Evrakları Cumhurbaşkanlığı’na teslim ediyoruz. Bundan sonra prosedürler kanunla takip edilir. Süreç olması gerektiği gibidir. Arap kardeşlerimi ve dostlarımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya, yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanlarken, gayrimenkul satışları karşılığı vatandaşlık vermeye devam ettiklerini, gayrimenkul alarak vatandaşlığa hak kazanan yabancı uyruklu kişilerin 2-3 ay içerisinde Türk vatandaşlığı aldıklarını belirtti.

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