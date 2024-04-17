İstanbul’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
İstanbul’da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, seyir halinde olan motosikleti durduran şahıs, 2 kişiye silahla saldırdı. Gerçekleşen saldırıda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan 4 araca mermi isabet etti.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir motosikleti durduran Hakan Şükür P., motosiklet üzerindeki Doğukan Ş. ve Serhat T.’ye ateş açtı.

Saldırı sonucunda Doğukan Ş. ve Serhat T. yaralanırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleşen saldırıda aracı hasar gören Burak Özkaya, "Aradılar beni çatışma çıkmış dediler. Mahallede çatışma çıkmış kapışmışlar, 4 tane arabaya mermi gelmiş. Arabalarda zarar var, bir de kuaföre mermi gelmiş" ifadelerini kullandı.

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