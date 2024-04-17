İstanbul’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir motosikleti durduran Hakan Şükür P., motosiklet üzerindeki Doğukan Ş. ve Serhat T.’ye ateş açtı.

Saldırı sonucunda Doğukan Ş. ve Serhat T. yaralanırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleşen saldırıda aracı hasar gören Burak Özkaya, "Aradılar beni çatışma çıkmış dediler. Mahallede çatışma çıkmış kapışmışlar, 4 tane arabaya mermi gelmiş. Arabalarda zarar var, bir de kuaföre mermi gelmiş" ifadelerini kullandı.