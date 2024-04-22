İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı

Kaynak: İHA
İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı
İstanbul’da etkili olan son yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükselirken, Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmı kapandı.

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmur, barajları doldurdu. Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı da güncellendi.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükselirken, Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin artmasıyla birlikte Moğlova Kemeri'nin de ayaklarının bir kısmının kapandığı görüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece: 77.16

Sazlıdere: 61.18

Istarancalar: 87.29

Kazandere: 73.59

Pabuçdere: 72.03

Ömerli: 92.4

Darlık: 85.28

Elmalı: 89.62

Terkos: 90.53

Alibey: 67.56

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