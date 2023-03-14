14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Taksi ve motor kuryelerle uyuşturucu sevkiyatı 

İstanbul’da gerçekleştirilen ve aranan 175 şüpheliden 161 zehir tacirinin gözaltına alındığı "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu taşımacılığında kullanılan çok sayıda ticari taksi ve motokuryeye el konuldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:46
Takip Et

İstanbul'da taksi ve motor kuryelerle uyuşturucu sevkiyatı 

Taksi ve motor kuryelerle uyuşturucu sevkiyatı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi gerek yurt içinde gerek ise yurt dışında büyük bir kararlılıkla sürüyor. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve ‘torbacı’ ve ‘sokak satıcıları’ olarak tabir edilen 42’ncisi gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonları'na bir yenisi bugün İstanbul'da eklenmişti.

161 KİŞİ YAKALANDI

Sabaha karşı 06.30 sıralarında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne mensup 900 personelin katıldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 175 şüpheliden 161’inin gözaltına alındığı açıklanmıştı. 

Kolluk kuvvetleri tarafından kentin her iki yakasında belirlenen çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonların detayları gün yüzüne çıktı. Yakalanan ticari taksi sürücüleri ve motokuryeler, uyuşturucu servisini ticari taksiler ile taşımak ve kuryelik yapmakla suçlanıyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında yapılan baskında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo 19 gram esrar, 90 gram eroin, bir miktar sentetik kannabinoid, 4 sentetik ecza, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 hassas terazi, 2 baskı makinesi, bir çelik yelek, 4 tabanca ve bu silahlara ait 83 mermi ele geçirildi. Yakalanan 161 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda 258 ekip, 33 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplamda 900 personel, 1 helikopter, 1 hava aracı ve 11 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı belirtildi. Operasyon çerçevesinde adreslerinde bulunamayan firari durumda olan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

TAKSİLER SERGİLENDİ

Öte yandan, aynı soruşturma çerçevesinde 16 ay boyunca yapılan ara yakalamalarda 106 şüphelinin gözaltına alındığı ve 72 kilo 640 gram kokainin ele geçirildiği de belirtildi. 

Diğer taraftan bu sabah saatlerinde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda el konulan ticari araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Taner Sağır istifa etti
3
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
6
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.