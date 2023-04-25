İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı

Editör: Sami GÜREL

İstanbul'da taksicilerin müşteri seçmesi İstanbulluları çileden çıkartmaya devam ediyor. Yaklaşık 18 milyonluk şehirde hizmet veren yaklaşık 20 bin taksi yetersiz kalıyor. Taksi sayısının artması da çeşitli gerekçelerle erteleniyor. Olan ise İstanbullulara oluyor.

Sarıyer Hacıosman'da çocukları ile taksiye binmek isteyen kadını, iddiaya göre taksi durağında tüm taksiler değişim saati bahanesiyle araçlarına almadı.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

Bu duruma sahit olan bir vatandaş "Hiç bir eğitimi olmayan taksicilerimiz üzülerek söylüyorum müşteri seçiyor. Türk müşterileri araçlarına bindirmek istemiyorlar. Onlar burada Arap turist bekliyor. 2 liralık yere 10 TL almak işlerine geliyor" dedi.

Bir başka kişi de "Taksiye sabah 03-05 saatleri arasında bineceksin. Müşteri yok ya. El kadırınca hepsi birden duruyor. Ama şehrin canlanmaya başlamasıyla müşteri seçme lükslerini kullanıyorlar. Bunlara her gün ceza kesilse bakalım kaçı müşteri seçebilir" yorumunu yaptı.