İstanbul'da trafik kabusu başlıyor: Tatil bitti. Vatandaşlar dönüş yolunda

Bayram tatilinin bitişi ile dönüş yoluna geçen vatandaşlar, İstanbul'a girişlerde araç trafiğini yoğunlaştırdı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul araç yoğunluğu başladı.
Bayramın sona ermesi ile birlikte tatili yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu araç trafiğini de beraberinde getirdi.
Yurttaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Öte yandan İstanbul'da da şehir içinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nın verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor. Yoğunluğun 23 Nisan Pazar akşam saatlerinde artması bekleniyor.